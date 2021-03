Für Kids, Teens und Familien : Digitale Schnitzeljagden durch Bitburg

Bitburg (red) Nix vor in den Osterferien? Wenig Möglichkeiten wegen Corna?

Für alle Kinder im Grundschulalter gibt es einen „Geo-Cache“ in und um Bitburg. Beim Geo-Cache handelt es sich ebenfalls um einen digitale Schnitzeljagd, bei der Kinder und Familien mithilfe von GPS-Koordinaten unterschiedliche Gegenstände an verschiedenen Orten in und um Bitburg suchen müssen. Die Strecke führt durch Bitburg und Umgebung. Die Unterlagen zum Cache gibt es als Download auf der HdJ-Homepage. Ein GPS-fähiges Mobiltelefon oder ein GPS-Gerät sollten die Spieler mit sich führen.