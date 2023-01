Experte Franz-Reinhard Habbel : Digitalisierte Verwaltung: Warum uns Estland voraus ist - und wie wir es aufholen könnten (in 2033)

Na, klappt's wieder nicht? Es wird noch dauern, bis wir digital auf der Höhe sind. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Franz-Reinhard Habbel berät Städte und Gemeinden auf dem Weg zur Digitalisierung. Dafür sei es in Deutschland allerhöchste Zeit, sagte der Fachmann jüngst bei einem Vortrag in Prüm. Denn die anderen Länder hängen uns dabei locker ab. Auch Estland.

„Wir haben zu wenig getan“, sagt Franz-Reinhard Habbel. „Und wir haben uns in Deutschland selbst blockiert.“ Es geht um die Digitalisierung, es geht darum, wie Verwaltung schneller, effektiver und für die Bürger einfacher funktionieren kann. Gerade die Corona-Krise habe offenbart, „wie wichtig der Austausch von Daten ist. Und der ist schlecht.“

Eine Erkenntnis, zu der nicht nur der Experte gekommen ist in den vergangenen drei Jahren. Wir erinnern uns: Das Fax als schnellster Datenübermittler. Die Listenschreiberei. Oder das BAföG: Seit September 2021, sagt Habbel, konnten zwar die Anträge dafür online gestellt werden. Dann aber seien die Probleme losgegangen: In den Ämtern musste trotzdem alles ausgedruckt werden. Die Last sei so hoch gewesen, dass sie dort zusätzliche Kräfte einstellen mussten. Und dann ging ihnen das Papier aus. Sogar Anfragen, die per E-Mail in den BAföG-Ämtern eingehen, müssen – Datenschutz – per Briefpost beantwortet werden, weil es keine verschlüsselten Kommunikationswege gibt.

Und schließlich die Fluten des vorvergangenen Sommers: In einer solchen Situation, sagt Habbel, „brauchen Sie ein Lagebild. Und Sie brauchen dazu Daten.“ Die nicht vorlagen.

Gerade beim Thema Hochwasser versucht man derzeit beim Eifelkreis ein neues Informationssystem zu entwickeln, um frühzeitig wetterbedingte Gefahrenzonen oder Gefahrenpunkte zu erkennen.

“Die Kommunen werden der Treiber der Entwicklung sein.“

Genau an der Stelle seien die kommunalen Verwaltungen von großer Bedeutung: Denn dort verfüge man über diese und andere lokalen Daten. „Die Kommunen“, sagt Habbel deshalb auch, „werden der Treiber der Entwicklung sein.“

„Jammern hilft nicht.“ Franz-Reinhard Habbel bei seinem Vortrag in Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Aber wie soll das alles denn besser werden? Habbel ist einer, den man dazu gut befragen kann: Er war bis 2017 Sprecher des Städte- und Gemeindebunds, befasste sich dort auch mit der Digitalisierung, inzwischen ist er selbstständig, er berät Kommunen, publiziert und referiert zum Thema im In- und Ausland.

Die Vision von Franz-Reinhard Habbel für 2033

Vergangene Woche war er Gastredner beim Prümer Neujahrsgespräch – und wagte dort den Blick in die Zukunft, genauer: ins Jahr 2033. Sozusagen der Blick ins Habbel-Teleskop. Und der fiel überraschend optimistisch aus. Denn in diesem Januar 2033, in dem er seinen Reisepass verlängern will, muss er dafür nicht mehr ins Rathaus: „Alle Formalitäten kann ich inzwischen über das Internet abwickeln. Auch mein biometrisches Bild kann ich dank hochauflösender Kameras am Laptop selbst machen.“

Fast alle Antragsvorgänge laufen in dieser Zukunft automatisch ab. Genehmigungszeiten? Halbiert. Bürokratie? Abgebaut, „das freut insbesondere die Unternehmen“. Eine Firmengründung, die sei an einem Tag erledigt. Und damit habe Deutschland dann auch, 15 Jahre später, mit Estland gleichgezogen. Überhaupt, Estland: Dort, sagt Habbel, müsse man schon heute nur noch bei drei Vorgängen persönlich im Amt aufkreuzen: Eheschließung, Ehescheidung, Grundstückskauf. Der Rest geht digital. Ähnlich ist es in Dänemark.

Zugegeben, kleine Länder mit viel weniger Bürgern, „da ist das natürlich alles leichter“. Und mit einem weiteren Unterschied: „Jeder Däne hat ein elektronisches Postfach. Weil sie dort alle ein hohes Vertrauen in ihren Staat haben.“ Darum aber können in diesen Ländern eben die meisten Prozesse digital, automatisiert abgewickelt werden. Und deswegen schneller als bei uns.

Fachkräftemangel führt zu mehr Digitalisierung

Ob das in Deutschland so hinzubekommen ist? Für Habbel steht fest: Wir haben gar keine andere Wahl. Und treffen müssen wir sie jetzt, um aus der „Misere der organisierten Verantwortungslosigkeit“ herauszukommen. Zumal ein Problem hinzukommen werde. Der fortschreitende Mangel an Fachkräften. Der führe auch zu weniger Beschäftigten in den Verwaltungen. Also müsse schlicht viel mehr automatisiert werden.

Und nicht zuletzt sind da die großen, aktuellen Krisen – sie zwingen uns zur Veränderung: „Pandemie, Krieg, Inflation, Energieknappheit, Migration und Klimawandel zeigen uns, dass es nicht so weiter gehen kann wie bisher.“

Rathäuser sollen wieder Begegnungszentren mit Zeit für die Menschen werden

Und die Mitarbeiter, die dann noch da sind? An diesem Punkt weist Habbels Vision über die reine Rede von der Digitalisierung und Automatisierung hinaus und landet wieder beim Menschen, um den es ja letztlich geht: „Die Rathäuser, sagt er, „konzentrieren sich wieder auf den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen. Sie sind das Zentrum für Bürgerbegegnung. Und Kommunikationsplattform.“

NACHGEFRAGT... ...bei VG-Bürgermeister Johannes Kuhl Die Verbandsgemeinde (VG) Arzfeld hat sich auf den Weg gemacht: Seit dem Jahreswechsel werden dort immer mehr Prozesse digitalisiert (der TV berichtete): „Alles wird gespeichert, ist nachvollziehbar für jeden, auch der letzte Bearbeiter steht im Dokument“, sagt Bürgermeister Johannes Kuhl. Basis ist das neue Online-Zugangsgesetz des Bundes, das diese Vorgehensweise für rund 500 Verwaltungsvorgänge vorschreibt. Diese könne man künftig „vor Ort, aber auch online beantragen“, sagt Kuhl. „Das ist der entscheidende nächste Schritt.“ Ob es dann, wie von Habbel prognostiziert, in zehn Jahren in den Rathäusern kommunikative Treffpunkte für Bürger und Verwaltungsbeschäftigte geben werde – da hat Kuhl noch Zweifel. Dennoch seien Digitalisierung und Automatisierung auch angesichts des Personalmangels so hilfreich wie nötig. Was Kuhl an Habbels Vorstellungen besonders gefällt: „Dass er vielen die Angst nimmt, nicht mehr mitzukommen. Es wird zwar viel online gemacht, aber es wird niemand abgehängt.“

Auch drinnen sehe vieles anders aus: offene Strukturen, Begegnungsmöglichkeiten, Raum für Einzelgespräche, ein „kommunikatives Ambiente auf Augenhöhe“. Darüber hinaus gebe es in Habbels Januar 2033 „eine aufsuchende Bürger- und Sozialberatung. Die Verwaltung geht zu den Menschen und in die Unternehmen. Die Einzelfallhilfe steht wieder im Vordergrund.“ Und die greife auch bei denen, die sich nicht der Digitalisierung anschließen wollen oder können, die keinen Rechner nutzen oder sich damit schwer tun. Dafür habe das künftige Rathaus dann aber auch die Kapazitäten, um weiterzuhelfen. Habbel: „Wir können keinen alleinlassen.“ Und das werde man in dieser Zukunft auch nicht.

Damit das so kommen kann, muss seiner Überzeugung nach die föderale Vereinzelung, das „Jeder für sich“ beendet werden. Das bisherige System müsse transformiert werden, „in einen vernetzten und kooperativen Föderalismus“. Und in den Rathäusern werde dann grundsätzlich anders gearbeitet: „Organisation, Personal und Technik müssen zusammen gedacht werden.“ Man werde projektorientierter arbeiten, Hierarchien reduzieren und den Beschäftigten mehr Verantwortung übertragen. Ein Projekt werde künftig vom zuständigen Sachbearbeiter geleitet. „Und nicht mehr vom Amtsleiter.“

Ob das alles in Deutschland wirklich klappen kann? Wie gesagt: Habbel sieht keine andere Chance. Und wenn das auch utopisch klinge: Die Menschen in den Fürstentümern des Heiligen Römischen Reichs, sagt er, hätten so etwas wie den Schengenraum vermutlich für Irrsinn gehalten. Und das Smartphone oder das E-Bike „als Hexenwerk“.