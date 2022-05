Bildung : Digitalisierung an Grundschulen: Wo die VG Bitburger Land investiert hat

Bitburger Land Mehr als eine halbe Million Euro hat die VG Bitburger Land seit 2019 in die Digitalisierung seiner Grundschulen investiert. Was hat sich genau durch den Digitalpakt Schule verändert?

Kurzer Einblick in meine eigene Grundschulzeit. Noch gar nicht so lange her, Einschulung kurz nach dem verlorenen Fußball-WM-Finale 2002, als Olli Kahn den Ball abprallen ließ und Ronaldo (nicht der mit dem Sixpack, sondern der mit der schrecklichen Frisur) abstaubte. Zwanzig Jahre ist das her – und Grundschulen haben sich verändert. Sprach man damals über „Digitales“, meinte das im besten Fall den Overheadprojektor, mit dem verschmierte Folien an die Wand projiziert werden konnten. An Highspeed-Internet, iPads oder Notebooks dachte damals noch keiner. Das ist heute anders – zum Glück, und auch wegen des Digitalpakt Schule.