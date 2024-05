Wandern unter Dinosauriern Fast wie in „Jurassic Parc“ – ein exklusiver Rundgang durch den Dino-Park Teufelsschlucht

„Wir hätten nicht überlebt“ – ein Gedanke, der mir mehrmals durch den Kopf geht, während ich durch den Dinosaurierpark Teufelsschlucht in Ernzen spaziere. Ein Dino hier, ein noch größerer da. Sie haben spitze Zähne, Krallen so lang wie Finger und Beine so breit wie Baumstämme. Es sind wirklich bedrohliche Kreaturen.