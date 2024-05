Die Big 5+ der Urzeit Teufelsschlucht: Diese neuen Stars gibt’s im Dinopark zu bestaunen (Fotos)

Ernzen · Ein bisschen mulmig wird einem schon zumute angesichts der Dimensionen. Die neuen Funde und Rekonstruktionen, die der Saurierpark in Ernzen in der Eifel zeigt, lassen keinen Zweifel: Diesen Giganten wollte man nicht begegnen. Warum sie dennoch so faszinieren – und was sich im Park sonst noch tut.

03.05.2024 , 09:00 Uhr

Link zur Paywall Einblicke in die Sonderausstellung „The Big 5+“ 25 Bilder Foto: TV/Leila Zimmer