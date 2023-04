Show Wenn „Jurassic Live“ Tyrannosaurus Rex & Co. lebendig werden lässt

Es ist ein bisschen so wie in einem der bekannten Hollywoodstreifen über längst ausgestorbene Urzeitriesen, wenn Meikel Liebe und sein Team der „Jurassic Live“-Show die Wesen aus einer längst vergessenen Zeit zum Leben erwecken. Am Wochenende ließ Liebe in der Bademer Gemeindehalle im wahrsten Sinne des Wortes die Dinos los und bot ein 90-Minuten-Spektakel, das nicht nur Kinder begeisterte. Gezeigt wurden 28 kleine und größere Urzeitwesen. Vom frisch aus dem Ei geschlüpften Baby reichte die Auswahl über den mehr als sieben Meter langen Tyrannosaurus Rex und Flugsaurier bis zum sehr imposanten Allosaurus aus dem Zeitalter des Ober­jura.