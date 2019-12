Glaube : Miniaturen über das Leben Christi

Speicher Ein Ausstellung mit 16 kleinen Miniaturlandschaften, sogenannten Dioramen, wird am morgigen Freitag, 6. Dezember, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Speicher eröffnet. Die bunt beleuchteten Miniaturen befassen sich mit dem Leben Jesu und können bis Sonntag, 15. Dezember, täglich von 9 bis 12 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr besichtigt werden.

