Planungen liegen vor Direkt in der Innenstadt: Bekommt Bitburg zwei neue Kreisel?

Top, die Wette gilt: Wenn Sie regelmäßig als Autofahrer oder Fußgänger in Bitburg unterwegs sind, dann wetten wir, dass Sie schon einmal beim Eifelbräu an einer der Ampeln gestanden haben. Die Kreuzung am Traditionsgasthaus ist die meistbefahrene in der gesamten Stadt. An dieser und einer weiteren Stelle im Bitburger Innenstadtverkehr soll sich vieles ändern.