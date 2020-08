Infrastruktur : Discounter samt Anschluss und  Mauereidechse für Bitburger Gangolf-Gelände

Auf dem ehemaligen Gangolf-Gelände in der Saarstraße soll ein Lidl-Markt errichtet werden. Was vorher dort stand, wurde in den vergangenen Wochen abgerissen. Foto: Uwe Hentschel

Bitburg Einstimmig hat der Bauausschuss Bitburg der Erstellung eines Bebauungsplans für den geplanten Lidl auf dem Gangolf-Gelände zugestimmt.

Ein Zweckbau mit leicht geneigtem Pultdach, 1700 Quadratmeter Verkaufsfläche, 164 Stellplätze für Autos und weitere 20 Stellplätze für Fahrräder. Dazu dann noch ein Anschluss an die Saarstraße und ein weiterer an den Kreisel beim Burger King.

Der stimmt in seiner Sitzung am Mittwochabend diesem Antrag dann auch einstimmig zu, wenngleich dem Ausschuss- und Grünenmitglied Alexander Jutz der Klimaschutz-Aspekt bei diesem Vorhaben etwas zu kurz kommt. So vermisst er in der derzeitigen Planung beispielsweise Fotovoltaikanlagen auf dem Gebäudedach.