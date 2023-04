Diskussion in Kyllburg Wenn der Kirchenaustritt eine Befreiung ist, obwohl die Kirche vor der Haustür viel Gutes gut (Fotos)

Kyllburg · Gähnende Leere in den Kirchen, aber volle Säle, wenn man Kirche als Thema aufruft: So war es am Sonntag bei einer von Pfarrer Klaus Bender initiierten und von Herbert Fandel moderierten Talkrunde in Kyllburg. Fünf Gäste sprachen offen und persönlich über ihr Bild von Kirche. Und darüber, warum sie bleiben oder konvertieren wollen oder ausgetreten sind.

04.04.2023, 08:34 Uhr

12 Bilder Talkrunde Kirchenaustritte 12 Bilder

Von Brigitte Bettscheider

Mit etwa 200 Zuhörern hätte der große Hörsaal des Bildungshauses auf dem Stiftsberg voller nicht sein können. Und mit seiner Liedauswahl hätte der Chor tonArt (Bettingen) unter Leitung von Karin Stockemer die Talkrunde passender nicht einrahmen können – mit Michael Jacksons Popballade „Heal the world - Heile die Welt“ zum Auftakt und Nenas sehnsuchtsvollem „Wunder gescheh’n“ als Abschluss. Ging es doch in dem Gespräch zwischen der Musik vielfach um Seelenheil und die heilende Kraft des Glaubens und um die Hoffnung auf positive Veränderung. Hier geht es zur Bilderstrecke: Gehen oder bleiben? Talkrunde Kirchenaustritte