Diskussionsrunde in Kyllburg Wie Frauen in der katholischen Kirche benachteiligt werden

Katholische Kirche ist Männersache. Zumindest, wenn es um die entscheidenden Dinge geht. Bestes Beispiel, alte Diskussion: das Leiten eines Gottesdienstes. Noch immer ist es Frauen nicht möglich, zur Priesterin geweiht zu werden. In der Realität ist es in den Pfarrgemeinden dann oft so: Die (Männer), die vorne am Altar stehen, entscheiden auch an anderer Stelle in der Glaubensgemeinschaft.