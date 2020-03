ETHIK : Diskussion über die Rolle der Tiere

Bitburg (red) „Tiere – unsere Gefährten oder billige Nahrung?“: Dieses Thema beschäftigt die Podiumsteilnehmer und Gäste am Donnerstag, 16. April, im Hotel Eifelbräu in Bitburg. In der Reihe „Theologie trifft Naturwissenschaft“ sprechen dazu: Dr. Nicole Hennecke (Theologin und Imkerin) und Dr. Detlef Müller-Greis (Biologe).



