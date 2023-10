Wohnungen, Gaststätten und Büros Dieses geplante Mehrfamilienhaus in Bitburgs Kölner Straße sorgt für Diskussion

Marode Gebäude, traurige Fassaden, bescheidene Wohnverhältnisse: Die Kölner Straße in Bitburgs Norden ist kein Aushängeschild. Daran ändert auch das Waisenhaus-Schlösschen nichts, das in direkter Nachbarschaft zu einer Tankstelle und dem Supermarkt Kaufland noch wie zum Trotz von der Herrschaftlichkeit zeugt, die den ganzen Bereich einst geprägt haben muss. Übrig ist davon so gut wie nichts.