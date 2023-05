Üben für den ganz großen Auftritt Mit DJ Bobo auf der Bühne: Drei junge Frauen aus der Eifel tanzen vor 20.000 Zuschauern

Bitburg/Köln · Tanzen vor großer Kulisse, dieser Traum wird für Celina Bisdorf, Anna Collmann und Teresa Mattes vom Tanzcenter Bitburg am Freitagabend Wirklichkeit. Dann treten sie als Tänzerinnen bei der Evolution-Tour von DJ Bobo in der Lanxess-Arena in Köln auf.

24.05.2023, 10:29 Uhr

Teresa Mattes, Celina Bisdorf und Anna Collmann trainieren für den großen Auftritt. Am Freitag stehen sie mit DJ Bobo auf der Bühne. Foto: TV/Nora John

Konzentriert stehen die drei Tänzerinnen nebeneinander im Saal des Tanzcenters Bitburg. Beim Einsetzen der Musik bewegen sie sich synchron und folgen einer bestimmten Choreografie. Teresa Mattes, Celina Bisdorf und Anna Collmann sind nach eigenen Aussagen jetzt noch entspannt: Noch trainieren sie alleine und können sich nur selbst im Spiegel beobachten.