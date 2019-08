Bitburg : DLR bietet Infoabende zum Thema Aussaat

Bitburg (red) Das Pflanzenbauteam des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Eifel bietet folgende Informationsveranstaltungen zum Anbau von Winterraps und Wintergetreide an: In Morbach am 28. August, im Hotel St.

Michael, am 2. September in Bitburg, im DLR Eifel, am 4. September in Trassem, im Hotel Haus Jochem, am 5. September in Schweich, im Hotel Leinenhof. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Informiert wird dabei bei über alles, was für die Herbstaussaat wichtig ist: Sortenwahl, Düngung und Pflanzenschutz.

Alle Landwirte, Händler, Berater und Interessierte sind eingeladen.