Fortbildung : Online-Kurs über Schulverpflegung

Bitburg (red) Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel bildet weiter fort in Sachen Schulverpflegung. Am Mittwoch, 7. Juli, und am Dienstag, 13. Juli, wird die Seminarreihe „Schulverpflegung professionell gestalten“ mit dem zweiten Ausbildungsmodul „Gut planen – lecker essen“ fortgesetzt.