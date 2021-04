Beruf : Helmut Neumann geht in den Ruhestand

Dr. Anja Stumpe und Helmut Neumann, der seit 1991 im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Eifel arbeitete, zuletzt als Sachgebietsleiter Planung und Vermessung. Foto: DLR Eifel

Bitburg (red) Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel in Bitburg hat Helmut Neumann in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet. Neumann, der auf eine fast 39-jährige Dienstzeit zurückblickt, begann seine berufliche Laufbahn in Nordrhein-Westfalen und kehrte 1991 in seine Eifeler Heimat zurück.

