Fortbildung : Online-Seminar zur Verpflegung in Kindertagesstätten

Online-Seminar zur Verpflegung in Kindertagesstätten

Bitburg Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel lädt zum Tagesseminar „Lebensmittel bedarfsgerecht auswählen“ am Donnerstag, 29. April, ein. Das Seminar findet online über das Programm Cisco Webex Meetings statt.

In einem ersten Teil werden die allgemeinen Grundsätze der vollwertigen Kinderernährung erläutert. Dabei wird auch die Verpflegung der Unter-3-Jährigen thematisiert. Außerdem werden vegetarische Ernährungsformen und deren Eignung für Kinder besprochen. Im zweiten Seminarteil werden auf Basis der neuen „DGE-Qualitätsstandards für die Verpflegung in Kitas“ (Neuauflage 2020) die Empfehlungen für die Lebensmittelauswahl und Speiseplangestaltung vorgestellt und diskutiert. Anhand einer Checkliste wird ein Speiseplan bewertet.

Das Seminar richtet sich an Hauswirtschaftskräfte in Kindertagesstätten und interessierte pädagogische Fachkräfte. Eine Anmeldung ist erforderlich bis Montag, 26. April. Sie wird im Internet unter www.dlr-eifel.rlp.de in der Rubrik Termine angenommen. Die Teilnahme kostet 10 Euro.