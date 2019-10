25-Jähriger bleibt verschwunden : DLRG-Boote suchen auf der Prüm nach dem Vermissten

Wißmannsdorf Das Schicksal des verschwundenen 25-jährigen Wißmannsdorfer bleibt weiter ein Rätsel. Am dritten Tag der Suche werden jetzt Boote der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) die Prüm bis zur Sauermündung absuchen.

„Ich kann nur weiter danken für die Hilfe der Bevölkerung. Wir gehen weiter allen Hinweisen nach“, sagt Hamm. Derweil werde man jetzt die Prüm ab der Stelle, an der die Spürhunde die Fährte des 25-jährigen verloren haben, mit DLRG-Booten absuchen. „Sie fahren bis zur Sauermündung. In der Sauer werden wiederum die Schleusen überprüft“, sagt Hamm.

In der Nacht zum Sonntag ist der 25-jährige Wißmannsdorfer spurlos verschwunden. Nach dem Oktoberfest in Hermesdorf verabschiedete er sich von seinen Begleitern, um alleine heim zu laufen. Spürhunde zeigten unabhängig voneinander eine Fährte an, die auf einer Wiese an der Prüm endet.