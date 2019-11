Kostenpflichtiger Inhalt: Parken in der Innenstadt : Doch keine halbe Stunde kostenfrei? - Das Tauziehen um Bitburgs Brötchentaste

Bitburg In Bitburg soll das Parken die erste halbe Stunde kostenfrei sein: Diese Forderung der Freie Bürgerliste (FBL) wurde abgeschmettert. Der Grund: Der Stadt würden Einnahmen von rund 200 000 Euro fehlen. Auch der zweite Antrag, die Idee wenigstens für zehn Stellplätze umzusetzen, kam auf Anhieb nicht durch.

Mal schnell Brötchen kaufen, ein Paket abgeben oder abholen oder ein Rezept einlösen – und jetzt einen Parkplatz finden. Das ist in Bitburg, obwohl es Stellplätze satt gibt (siehe Info), nicht immer ganz einfach. Das Problem: die Dauerparker. Überall dort, wo in Bitburg das Parken zwar zeitlich begrenzt, aber gebührenfrei ist, drehen etliche Nutzer einfach die Parkscheibe im Zwei-Stunden-Rhythmus weiter – und blockieren die kostbaren Stellplätze im oberen Bereich der Fußgängerzone meist den ganzen Tag.

Ob diese mal, wie die FBL-Stadtratsfraktion es schon seit zwei Jahren fordert, gebührenpflichtig werden, soll im Rahmen der Arbeit an einem Parkraumkonzept entschieden werden. Umgesetzt wird das frühestens – so der derzeitige Plan – wenn der Bereich rund um die Liebfrauenkirche in den kommenden Jahren neu gestaltet wird.

Info Parken in Bitburg Platz satt: Nach Angaben der Stadtverwaltung gibt es rund um die Fußgängerzone einschließlich Parkhaus Annenhof 458 Parkplätze. Hinzu kommen zwei weitere Parkgebäude fußläufig zur Innenstadt, Stellplätze im Karen- und Görenweg und rund um die Südschule sowie die Parkplätze Altes Gymnasium (217), Beda-Platz samt Nebenflächen (290) und Volksbank (103). Damit bietet die Innenstadt insgesamt rund 1400 Parkplätze. Davon sind rund 600 gebührenpflichtig – der Großteil davon(knapp 400 in den drei Parkgebäuden und 370 sind gebühren-frei, aber die Nutzung ist zeitlich begrenzt für ein oder zwei Stunden, wofür eine Parkscheibe genutzt werden muss.

So lange will die FBL aber nicht warten. „Wir müssen einen Beitrag zur Belebung der Innenstadt leisten und die Attraktivität für Kunden steigern. Der Handel hat es schon schwer genug“, sagt Richard Ehl in der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwochabend. Der Ausschuss sollte über einen Antrag der Fraktion beraten, ob auf zehn Stellplätzen rund um die Fußgängerzone zu ermöglichen, die erste halbe Stunde kostenfrei zu parken. Also eine Art Brötchentaste. Statt Parkscheinautomaten entsprechend umzurüsten, wäre das mit weniger Aufwand und mit Hilfe einer Parkscheibe umzusetzen.

Der ursprüngliche Antrag der FBL ging sogar weiter: In der ganzen Stadt sollte das Parken die erste halbe Stunden umsonst sein. Doch dann, so rechnete die Verwaltung vor, würden rund 200 000 Euro Jahr für Jahr in der Kasse fehlen. Zum Vergleich: In Wittlich sind nach Angaben der Stadtverwaltung von rund 825 000 Parktickets, die im Jahr gelöst werden, rund 485 000 kostenfreie „Brötchentasten“-Tickets nut einem Gegenwert von rund 250 000 Euro.

Dafür, einen Einnahmeausfall in dieser Größenordnung zu riskieren, gab es in Bitburg keine Mehrheit. Zumal dieser Verlust sich für die klamme Stadt nach Angaben der Verwaltung nur über Steuererhöhungen auffangen ließe. Schon bei der Vorberatung im Ältestenrat zeichnete sich ab, dass die Brötchentaste unter dieser Voraussetzung keine Chance hat, im Stadtrat eine Mehrheit zu bekommen.

Doch auch der nächste Anlauf der FBL, die Idee wenigstens für zehn Stellplätze umzusetzen, kam am Mittwochabend nicht durch. Ursprünglich war vorgesehen, dass der Stadtrat in seiner Sitzung am 28. November die Sache abschließend entscheidet. Doch nach der kontroversen Debatte am Mittwochabend zog die FBL ihren Antrag vorläufig zurück. Das Ganze soll nun erst mal in der Januarsitzung des Arbeitskreises Verkehr besprochen werden, der derzeit das neue Parkraumkonzept in der Mache hat.

Gestorben ist die Idee damit aber nicht. „Wir wollen vermehrt Kurzzeitparkplätze ausweisen“, sagt Ordnungsamts-Chefin Carola Molitor. Nur eben die Frage, wo und wie das umgesetzt wird, soll im Rahmen des Gesamtkonzepts geklärt werden. Der Zeitrahmen laut Molitor: „Bis spätestens Ende nächsten Jahres muss das geregelt sein. Dann kommen die neuen Parkscheinautomaten.“ Und die sollen gleich entsprechend programmiert werden.