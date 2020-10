Glaube : Pilgern verbindet – auch von Mayen bis Prüm

Die Matthiaspilger aus Mayen erlebten einen eindrucksvollen Pilgertag in der Eifel. Foto: St.-Matthias-Bruderschaft Mayen/Barthel Funk

Prüm/Mayen (red) Ein Ziel der Mayener St.-Matthias-Bruderschaft ist „die Erhaltung christlichen Volks­gutes und christlicher Einrichtungen“. Hierbei entstehen interessante Verbindungen. So wirkte in der Pfarrkirche St. Salvator in Prüm von 1922 bis 1936 der in Mayen geborene Pfarrer Josef Kaspar Zilliken als Dechant.

