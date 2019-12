Weihnachtsmarkt : Dompiraten bringen Köln nach Bitburg

Bitburg Sie sind seit über 15 Jahren der Garant für eine kölsche Party: die Dompiraten. Am Freitag heizte die Band den Besuchern des Weihnachtsmarktes in Bitburg kräftig ein.

Gut 300 Besucher hatten sich trotz anfänglichem Nieselregen auf dem Spittel eingefunden. Pünktlich zum Start des Auftritts um 19 Uhr lies der Regen dann nach. Die „Kölschrocker“ stachen daraufhin in ihren bunten Kostümen und dem Publikum in See und sorgten mit ihren auf Kölsch umgedichteten Weihnachtsliedern für eine ausgelassene Hochstimmung beim Publikum. Foto: Markus Angel