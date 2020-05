Zwei Konzerte der etwas anderen Art : Die Dompiraten treten im Prümer Autokino auf

Prüm Die Dompiraten kommen für zwei Konzerte nach Prüm, nicht in die Karolingerhalle, das wäre aktuell nicht erlaubt, aber auf dem Ausstellungsgelände geben sie nun zwei Auto-Konzerte.

Langsam aber sicher wird das gesellschaftliche Leben wieder hochgefahren - auch in der Abteistadt. Konzerte in der Karolingerhalle müssen zwar noch als Großveranstaltungen weiterhin vorerst ausfallen, aber man hat sich etwas einfallen lassen - Autokonzert heißt die Zauberformel mit der die Dompiraten am ersten Juniwochenende zwei Konzerte der etwas anderen Art bestreiten werden.