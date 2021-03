Soziales : Donum Vitae Bitburg bietet seit 20 Jahren Rat und Hilfe für werdende Eltern

Info

Vor 20 Jahren wurde die Beratungsstelle in Bitburg gegründet, fast genau so lange sind die beiden Beraterinnen Margit Kröner und Christiane Fischer schon dabei. Engagierte Christen hatten den Verein Donum Vitae, dem die Stelle in Bitburg angehört, ins Leben gerufen.

Anlass war, dass die katholischen Stellen aus der Konfliktberatung ausgestiegen waren. Das heißt, dass sie keine Bescheinigungen über eine Beratung mehr ausstellen durften. Diese aber brauchen Frauen, die eine Schwangerschaft abbrechen möchten. „Wir dürfen die Frauen nicht alleine lassen“, hieß damals und heute die Devise. Heute ist Donum Vitae mit etwa 200 Stellen in Deutschland vertreten. Bis vor wenigen Jahren war Mathilde Weinandy die Vorsitzende im Eifelkreis, heute hat Ursula Rheinhardt-Siller diesen Posten inne.

Die Bitburger Beratungsstelle, die staatlich anerkannt ist, wird zu 50 Prozent vom Land finanziell gefördert und zu 30 Prozent vom Eifelkreis. 20 Prozent sollte der Trägerverein selbst aufbringen. Bei dem kleinen Förderverein und den geringen Spendeneingängen ist das nicht möglich. Deswegen ist der Verein zur Aufrechterhaltung der Beratungsstelle auf Spendengeld angewiesen. Bei Engpässen übernimmt das Land die Restfinanzierung.