„Sterben ist etwas ganz Intimes“ Wie Eifeler Hospizhelfer schwerstkranke Menschen zu Hause versorgen

„Der Mensch ist etwas Wunderbares“, sagt Jürgen Graf. „Und das, was ich tue, erhöht noch den Respekt vor dem Menschen.“ Jürgen Graf ist Arzt; bis 2007 führte er in Bleialf eine Hausarztpraxis. Als er in den Ruhestand gegangen sei, so erzählt er dem Trierischen Volksfreund, habe er ehrenamtlich etwas fortführen wollen, was während seiner Zeit als Allgemeinmediziner zu seinem beruflichen Alltag gehört habe und ihm stets ein Herzensanliegen gewesen sei: für schwerstkranke und sterbende Menschen sowie deren Nahestehende da zu sein.