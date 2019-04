später lesen Kurzportrait von Wolsfeld Dorf auf der Sonnenseite Teilen

Nein, wenn es heißt, „Wolsfeld brennt“, dann steckt da kein Brand und auch kein leidiger Feuerwehrstreit wie in Bitburg dahinter, sondern dann geht es um Hochprozentiges: Am dritten Sonntag im Oktober ist es wieder so weit, dann sind die drei Brennereien im Ort geöffnet.

