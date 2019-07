Dorf-Wettbewerb : Dorf-Wettbewerb: Silbermedaille für Bettingen

Bettingen/Berlin (de) Die Entscheidung ist gefallen: Das Landwirtschaftsministerium gibt die Preisträger des Bundesentscheids des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ bekannt, an dem sich dieses Jahr knapp 1900 Gemeinden beteiligt haben.

Für Bettingens Ortsbürgermeister Jürgen Holbach ist das ein toller Erfolg. „Auch wenn wir ein bisschen goldverwöhnt waren, ist auch ein zweiter Platz ein super Ergebnis. Ich bin sehr stolz darauf, was die Dorfgemeinschaft zusammen erreicht hat“, sagt Holbach. Dass es auf Bundesebene nicht zu einem der acht ersten Plätze gereicht hat, ist für ihn kein Grund zum Wehklagen: „Wir haben durch die Teilnahme sowieso gewonnen. Es war für uns alle ein Erlebnis zu sehen, wozu die Dorfgemeinschaft in der Lage ist, wenn alle an einem Strang ziehen.“