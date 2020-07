Zukunfts-Check Dorf in Prümer Statteilen : Alle sagen ja

INFO

In der Stadtratssitzung am Dienstag, 7. Juli, wird Bürgermeister Johannes Reuschen die Ergebnisse der Versammlungen verkünden. Die positive Entscheidung der Stadtteile zum Zukunftscheck Dorf wird an den Eifelkreis weitergeleitet. In den Stadtteilen werden unter Anleitung der Geografin und Projektmanagerin Katharina Scheer in einem ersten Workshop Arbeitsgruppen gegründet, ein Termin dazu ist noch nicht bekannt. Die Initiative „Zukunfts-Check Dorf“ wird finanziell durch das Landesministerium für Inneres und Sport gefördert, das Geld kommt aus der Dorfentwicklungsmaßnahme. Inzwischen nehmen bereits 170 Dörfer teil – damit seien nun alle geförderten Plätze belegt, sagt Katharina Scheer. „Die Erstellung des Konzepts kostet für jeden Stadtteil 5000 Euro“, sagt Bürgermeister Johannes Reuschen. „Der Abschlussbericht der Arbeitsgruppen sollte in rund neun Monaten vorliegen.“