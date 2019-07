Fest : Dorffest am Brunnenplatz

Darscheid (red) Das Dorffest am Brunnenplatz in Darscheid wird am Samstag, 27. Juli, und Sonntag, 28. Juli, gefeiert. Die Eröffnung ist am Samstag um 17 Uhr. Ab 19.30 Uhr gibt es einen Dämmerschoppen und Party mit „DJ Timo“.

