Treffpunkt für Jung und Alt Das Bickendorfer Büdchen – Warum die neue Dorfkneipe so gut läuft

Bickendorf · Das Bickendorfer Büdchen hat sich zu einem Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt. Mit Erfolg: Sogar aus Trier reisen Gäste in die Eifel. Was die Dorfkneipe so besonders macht.

04.05.2023, 09:29 Uhr

Ellen Becker arbeitet schon seit Eröffnung beim Bickendorfer Büdchen. Foto: TV/Annabell Pawlowski

Von Annabell Pawlowski

Beim Betreten des Bickendorfer Büdchens kommt sofort eine besondere Atmosphäre auf: Musik, freundliches Personal und lächelnde Gäste. In der einen Ecke der Dorfkneipe wird Darts gespielt, in der anderen rollen im Kicker die Bälle. Natürlich ist auch für das gemütliche Schwätzchen und den gemeinsamen Umtrunk genügend Platz.