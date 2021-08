Infrastruktur : Land fördert Dorfläden mit 118 000 Euro

Mainz (red) Das Innenministerium hat Anfang August für fünf weitere Dorfläden aus der Sonderförderung zur (Re-)Aktivierung der sozialen Funktion von Dorfläden während und nach der Corona-Pandemie Geld bewilligt.

„Dorfläden sind mehr als bloße Einkaufsmöglichkeiten. Sie sind in vielen Gemeinden unseres Landes der lebendige Dorfmittelpunkt und ein wichtiger Ort für den Austausch mit den Mitmenschen. Das wurde durch Corona blockiert. Mit unserem Sonderförderprogramm unterstützen wir sie dabei, wieder aktiv zu werden“, so Innenminister Roger Lewentz in einer Pressemitteilung.