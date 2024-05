„Sind in Verhandlungen“ Ex-Dorint-Hotel am Stausee: Ist die größte Sorge der Bürger jetzt vom Tisch?

Biersdorf am See · Eineinhalb Jahre nach der Schließung des Hotels gibt es gute Nachrichten am Bitburger Stausee: Aktuell laufen zwei Verhandlungen mit Interessenten für die Immobilie.

11.05.2024 , 10:21 Uhr

Link zur Paywall Das ehemalige Dorint-Hotel in Biersdorf am See 12 Bilder Foto: Hoeser Rudolf