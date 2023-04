Ex-4-Sterne-Hotel So „anstandslos“ liefen die Kündigungen im Dorint-Hotel ab

Biersdorf am See · Gerichtsprozesse, unzumutbare Jobangebote, fehlende Zeugnisse: Gespräche mit Ex-Mitarbeitern zeigen, wie die Schließung des Dorint-Hotels am Bitburger Stausee ablief. Der kurze Zeitraum, in dem die Entscheidung getroffen wurde, spricht Bände.

25.04.2023, 12:51 Uhr

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Stille. Hier und da ein Schluchzen. Gefolgt von aufmunternden Gesprächen. Was ist passiert an diesem 20. Oktober vergangenen Jahres? Vier führende Dorint-Mitarbeiter, zwei Damen und zwei Herren, kommen ins Hotel an den Bitburger Stausee. Sie stellen sich vor die Belegschaft. Der dritte Satz, den sie sagen, lässt die rund 60 Mitarbeiter geschockt zurück: „Wir schließen das Hotel", heißt es. Gefolgt von Beteuerungen, man werde sich um jeden kümmern und bedauere das alles. Diese helfen jedoch nicht.