Bei den Vereinigten Hospitien Von der Rechtsanwaltsgehilfin zur Seelsorgerin: „Ich wollte für Menschen da sein“

Als Radiosender Herbert Grönemeyers „Männer“ und Limahls „Never ending story“ rauf- und runterspielen, ist Doris Hormesch 14 Jahre alt. Wie viele Teenager mag sie Musik, und es zieht sie in die katholische Kirche in Oberweis, ihrem Heimatort in der Eifel. Weil sie dort mit Gleichaltrigen und Älteren zusammen sein kann und weil sie dort eine Rolle hat, die Mädchen Anfang der 1980er Jahre noch selten haben: Sie ist Messdienerin.