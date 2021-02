Bitburg : Douglas-Filialen in Bitburg und Trier bleiben bestehen

Foto: TV/Frank Auffenberg

Bitburg/Trier Die beiden Douglas-Filialen in Bitburg und in Trier sind nicht von den aktuellen Schließungen betroffen. Das teilt Janina Rohden von der Douglas GmbH, Corporate Communications, in Düsseldorf auf TV-Anfrage mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bundesweit stehen rund 60 von mehr als 430 Geschäfte der Parfümeriekette vor dem Aus. Die Folgen der Corona-Krise hätten die Pläne zur Schließung von Filialen noch beschleunigt, sagte Douglas-Chefin Tina Müller (der TV berichtete am 29. Januar).