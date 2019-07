Rätsel : Dr. Hanns-Simon Stiftung: des Rätsels Lösung

Bitburg Zum 50. Jubiläum der Dr. Hanns-Simon-Stiftung gab es zusammen mit dem TV und der Woch ein Rätsel. Die Lösungen lauten: Dr. Hanns Simon gründete zusammen mit anderen Kulturinteressierten 1948 die Kulturgemeinschaft Bitburg, die auch heute noch mit 1200 Mitgliedern eine der größten kulturtreibenden Vereinigungen der Region ist.

Die nächsten drei Fragen beziehen sich auf David, eine der berühmtesten Skulpturen des 15. Jahrhunderts. Nach der biblischen Geschichte des Alten Testaments besiegte David den übermächtigen Goliath mit einer Steinschleuder. Diesen Stein trägt er in seiner linken Hand. Mit dem Schwert enthauptete er seinen Kontrahenten; deshalb hält er das Schwert noch in der rechten Hand. Sehr berühmte Skulpturen sind Diana und ihr Zwillingsbruder Apoll. Diana, bei den Griechen Artemis genannt, wird auch noch nach Einführung des Christentums im Bitburger Land verehrt, wie ein Denkmal bei Bollendorf beweist. Im Zentrum des Atriums begrüßt Orpheus die Gäste des Hauses Beda. Er ist nach der griechischen Mythologie der Sohn des Apoll. Da die Schwester des Apoll Diana heißt, ist sie, Diana, die Tante des Orpheus. Orpheus ist vom deutschen Bildhauer Gerhard Marcks (1889-1981) geschaffen.

Die letzten drei Fragen beziehen sich auf Fundstücke aus unserer Region. So stammt der große Mosaik-Fußboden, der im Atrium an der rechten Wand hängt, von einer Villa Rustica aus Oberweis. In Wiersdorf wurde beim Ausschachten einer Baugrube der Stein mit der Göttin Victoria gefunden.