Mit „Xenius“ beim Bücher-Gandalf : Dreharbeiten für die arte-Wissenschaftsreihe in Prüm

Prüm Bücher, Bücher, Bücher: Darum dreht sich eine neue Folge der Wissensreihe „Xenius“ beim deutsch-französischen Sender arte. Dazu war ein achtköpfiges Team einen Tag lang bei Martinus Janssen in dessen historischer Werkstatt. Wir schnüffelten ein bisschen rein.

Bücher – sie können das Leben reicher, bunter, tiefer und spannender machen. Und – sagt „Xenius“-Moderatorin Emilie Langlade, „sie verlängern das Leben ihrer Leser im Durchschnitt um zwei Jahre.“ So wollen es zumindest Wissenschaftler der amerikanischen Yale-Universität herausgefunden haben. Das glaubt man als Schmökerfreund doch sofort und will sich gleich den nächsten Folianten fangen, um noch ein bisschen mehr Lebenszeit herauszuholen.

Thema diesmal, genau: das Buch. Und wie man es traditionell herstellt. Dazu fand die Produktionsfirma „Bilderfest“, die zahlreiche Folgen des Magazins herstellt, keinen Besseren als Martinus Janssen: Der gebürtige Niederländer betreibt seit Jahren im Keller unter dem Prümer Konvikt seine historische Binderei, gibt dort Kurse und begutachtet lädierte Schmöker. Um dann den Besitzern einen Buchbinder in der Nähe zu empfehlen, der es für sie wieder in Schuss bringen kann (der TV berichtete).

Aber natürlich klappt alles. Bis hin zur Prägung am Ende auf dem frischgeklebten Buchumschlag. Was steht da? Klar: Xenius. Auch dafür hat Janssen – mit seiner freundlichen Art und seinem Gandalf-Bart ohnehin ein sehr kameratauglicher Protagonist – eine Maschine in seiner Werkstatt. Wenn sie auch vielleicht nicht ganz so historisch aussieht wie die anderen Geräte. Unser Eindruck: Es wird bestimmt wieder eine schöne Sendung.