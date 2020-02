Info

„Mein Lokal, dein Lokal – Wo schmeckt’s am besten?“ läuft derzeit in der 14. Staffel auf Kabel Eins. Seit 2013 treten pro Woche fünf Restaurants in einem Wettbewerb gegeneinander an. Von Montag bis Freitag, um 17.55 Uhr treffen die Lokalbesitzer/-mitarbeiter aus den verschiedensten Städten und Regionen aufeinander und bewerten sich gegenseitig. Derzeit produziert die in Köln ansässige Good Times Fernsehproduktions-GmbH bereits die vierzehnte Staffel. Gekocht wird à la carte. Neben den Teilnehmern bewertet auch Fernsehkoch Mike Süsser die Konzepte und die Speisen. Der Gewinner bekommt 3000 Euro.