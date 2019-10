Landesehrennadel geht an zwei Kommunalpolitiker und einen Tierschützer : Drei Eifeler bekommen Ehrennadel

Landesehrennadel geht an zwei Kommunalpolitiker und einen Tierschützer

Bitburg-Prüm Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat drei Menschen aus dem Eifelkreis die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz verliehen. Für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement wurden Herbert Lehnertz aus Spangdahlem, Alfred Pick aus Lierfeld und Markus Thies aus Pronsfeld geehrt.

Der Geehrte Herbert Lehnertz ist 1969 in den Gemeinderat gewählt worden. Von 1989 bis 1999 war er Beigeordneter, danach Erster Beigeordneter in Spangdahlem. Von 1999 bis 2014 saß er außerdem im Verbandsgemeinderat Speicher und ist seit 2014 Beigeordneter der Kommune. Lehnertz engagiert sich außerdem seit 60 Jahren im Männergesangsverein „Eintracht“ und im Kirchenchor. Darüber hinaus ist er Förderer des Sportvereins, war 30 Jahre lang Mitglied im Musikverein, sowie 20 Jahre Schlagzeuger in der Band des Flugplatzes und Schöffe.