Spenden-Aktion : Drei Weihnachtsengel für Trucker

An Weihnachten unterweg: Thomas Langner, Celine Jezewski, und Julien Mathorel. Foto: Rudolf Höser

Fließem Sie stehen Weihnachten irgendwo auf einem Parkplatz, weit weg von ihren Familien. In der Eifel gibt es für Fernfahrer deshalb eine kleine Überraschung.

Wie sehr wurden sie gebraucht? Und wie schnell sind sie nach dem großem Applaus, der während der Corona-Pandemie auch kurz für die Fernfahrer aufgebrandet ist, auch wieder vergessen? Dabei halten Trucker die Wirtschaft am Rollen.

Weihnachten verbringen sie irgendwo im Nirgendwo auf einem Parkplatz. Doch wer macht sich darüber schon Gedanken? Thomas Langner aus Fließem lässt das nicht kalt. Er fährt selbst Lastwagen. Früher auch Fernstrecken. Inzwischen „nur noch Tagestouren“, wie er sagt. Er weiß, was es bedeutet, wochenlang unterwegs zu sein: „Da steht man dann auf einem Parkplatz und weiß nicht, wohin die Reise als nächstes führt, ob es überhaupt einen Anschlussauftrag gibt.“

Der Job verlange einem viel ab. „Und das für einen Hungerlohn“, sagt Langner. Natürlich gebe es Fahrer, denen es nichts ausmache, selbst an Weihnachten fernab der Heimat zu sein. „Aber das sind die Wenigsten.“ Für die Meisten fühlt es sich Weihnachten auf einem Parkplatz schon einsam an.

Solchen Fernfahrern will Langner mit seinen beiden Mitstreitern Celine Jezewski und Julien Mathorel eine Freude bereiten. Im vergangenen Jahr ist das Team zum ersten Mal über die Parkplätze in der Eifel gezogen – an der B 51 von der Meilbrück bis nach Olzheim und entlang der A 60.