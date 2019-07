Wanderung : IVV-Wanderungen im Grenzland

Wißmannsdorf (red) Die Wanderfreunde Wißmannsdorf laden für Samstag, 13. Juli, und Sonntag, 14. Juli, zu verschiedenen IVV-Wanderungein.

Eine Wanderung findet am Samstag, 13. Juli und Sonntag, 14. Juli in Sohren im Hunsrück statt. Startzeiten sind an beiden Tagen von 7 bis 14 Uhr für fünf und zehn Kilometer und bis 13 Uhr für 20 Kilometer.

Eine weitere IVV-Wanderung findet am Sonntag, 14. Juli, in Niederfeulen in Luxemburg statt. Hierfür sind die Startzeiten von 7 bis 14 Uhr für fünf und zwölf Kilometer und von 7 bis 12 Uhr für 20 Kilometer. Eine dritte IVV-Wanderung gibt es in Malmedy in Belgien. Die Startzeiten sind von 7 bis 13 Uhr für fünf, zehn und 20 Kilometer.