Corona-Entwicklung rund um Bitburg und Prüm : Drei weitere Menschen im Eifelkreis wieder geheilt

Bitburg-Prüm 16 Menschen im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind derzeit noch an Covid-19 erkrankt. Dies teilt die Kreisverwaltung am Wochenende mit.

Demnach gelten weitere drei vormals Infizierte inzwischen wieder als genesen. Die Gesamtzahl der gesunden ehemaligen Corona-Patienten im Kreis liegt somit bei 157. Vier Menschen aus der Gegend sind bislang an der Lungenkrankheit gestorben. Bei der Sichtungsstelle haben sich am Freitag laut Kreisverwaltung aber weitere 24 Personen testen lassen. Ergebnisse stehen noch aus. Die Station in der Bitburger Wankelstraße ist Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag von 8 bis 16 Uhr geöffnet.