Pandemie : Dritter Corona-Todesfall im Eifelkreis

Gerolstein Ein 79-jähriger Patient aus dem Eifelkreis ist in der Nacht von Freitag auf Samstag an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Ein 79-jähriger Mann aus dem Eifelkreis ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das teilte am Morgen die Kreisverwaltung mit. Zuvor befand sich der Mann zur Behandlung im Schwerpunktkrankenhaus für Corona-Patienten in Gerolstein. Damit sind im Eifelkreis bisher drei Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Insgesamt starben bisher sieben Menschen aus der Region an Covid-19.