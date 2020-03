Der erste Tag in der neuen Sichtungsstelle für Corona-Verdachtsfälle im Eifelkreis : Großer Andrang beim Drive-In-Corona-Test

Erst fragen, dann testen: Ein DRK-Mitarbeiter nimmt im Schutzanzug Kontakt zu einem Menschen auf, der sich sorgt, Corona zu haben. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Das Angebot des Eifelkreises kommt an. Rund 50 Menschen haben heute morgen in den ersten zwei Stunden sich auf dem Alten Gymnasium in Bitburg zum Virus beraten lassen – viele, aber bei Weitem nicht alle, wurden getestet.

Bitburg (de) Die Schlange ist lang. Die der Menschen, die zu Fuß zum Alten Gymnasium gekommen sind wie auch die der Autos, die eins hinter dem anderen sich aufgereiht haben. Ihr Ziel: die neue Sichtungsstelle für Corona-Verdachtsfälle, die der Eifelkreis am Montag eingerichtet hat und die am Dienstag, 8 Uhr, den Betrieb aufnahm. Und es herrscht Betrieb.

In Schutzkleidung mit Brillen, Mundschutz und Handschuhen stehen die DRK-Mitarbeiter da und beraten die Menschen, die sich sorgen, ob sie sich eventuell mit dem Virus infiziert haben. „Hier gelten höchste Sicherheitsvorschriften“, sagt Andrea Elsen vom DRK, die gemeinsam mit Thorsten Meier die Abläufe in der Sichtungsstelle koordiniert.

Etwa 50 Menschen haben allein in den ersten beiden Stunden das neue Angebot genutzt. Aber nicht jeder, der hierher kommt, wird auch getestet. Zunächst gibt es ein Gespräch nach einem vorgegebenen Leitfaden, den das DRK nach Analysekriterien des Robert-Koch-Instituts entwickelt hat. Dort wird abgeklärt, ob ein begründeter Verdacht auf eine Infektion besteht. Nur in solchen Fällen, werden auch Speichelproben entnommen und zur Untersuchung in ein Labor geschickt.

Begründet ist ein Verdacht auf Infektion nach Angaben des Gesundheitsamtes des Eifelkreises, wenn ein Mensch in einem Risikogebiet war und Symptome wie Fieber oder Atemwegsbeschwerden bekommt oder aber, wenn jemand Kontakt zu einem Menschen hatte, bei dem Corona bereits nachgewiesen wurde. Alle anderen werden an ihre Hausärzte verwiesen – oder es wird gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt eine zweiwöchige Quarantäne angeordnet.

Alle zu testen ist nicht möglich. Das hatte bereits Landrat Joachim Streit bei der Präsentation des Projektes klargemacht. Vorrang haben begründete Verdachtsfälle – und genau die werden mittels des Gesprächs rausgefiltert.

Ein gutes Dutzend DRK-Mitarbeiter kümmert sich um die Ratsuchenden. Ehrenamtlich. Am Rand eines Containers sitzt eine junge Frau. Sie hat starkes Fieber sagt ihr Vater. Er ist vorsorglich mit ihr hier. Die Arztpraxen sind überlaufen. Die meisten haben inzwischen eigene Sprechstunden für Corona-Verdachtsfälle eingerichtet. Eben weil die Praxen und auch die Krankenhäuser mit dem Ansturm überlastet sind, hat der Eifelkreis die so genannte Sichtungsstelle eingerichtet – und trägt dafür auch vorerst die Kosten. Ob diese später von Krankenkassen oder der Kassenärztlichen Vereinigung übernommen werden, ist noch offen. Landrat Joachim Streit wollte jetzt handeln. Dafür sind ihm vor Ort alle dankbar.