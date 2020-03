Neue Corona-Sichtungsstellen des Eifelkreises : Drive-In-Tests in Körperich und Daleiden

Körperich/Daleiden Eifelkreis und DRK testen diese Woche tageweise auch in Körperich und Daleiden. Hier werden Menschen beraten, die sich sorgen, sich mit Corona infiziert zu haben.

(de) Seit Dienstag vergangener Woche ist die Corona-Sichtungsstelle der Kreisverwaltung unter Leitung des DRK in Bitburg in Betrieb. Mehr als 500 Menschen haben dort bisher Rat gesucht. „Auffällig ist, dass aus dem deutsch-luxemburgischen-belgischen Grenzgebiet kaum Testpersonen erschienen sind“, sagt Landrat Joachim Streit. Ob dies an der Entfernung biliegt oder ob Grenzpendler sich in Luxemburg testen lassen, sei offen. Oder sollte es im Grenzraum überhaupt keine Corona-Fälle geben?

Los geht es am Mittwoch, 25. März, 10 bis 14 Uhr, in Körperich an der Gaytalhalle. Der nächste Termin ist am Freitag, 27. März, 10 bis 14 Uhr in Daleiden an der Grundschule. Ein dritter Termin soll in der Verbandsgemeinde Prüm angeboten werden. Noch ist offen, wann und wo dieser sein wird. Das wird kurzfristig bekanntgegeben.