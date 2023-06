Damit es eine „Sching Zeijt“ wird DRK-Tagespflege in Neuerburg: Durchstarten nach schwierigem Beginn

„Der Einstieg hier in Neuerburg war schwierig, aber was ist in der beginnenden Pandemie schon rund gelaufen? So gut wie nichts“, erinnert sich Rainer Hoffmann, DRK-Kreisgeschäftsführer im Gespräch mit dem TV. Dabei sind die Bedingungen für die Gäste in der Neuerburger Tagespflege geradezu optimal.