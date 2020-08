Rotes Kreuz im Eifelkreis Bitburg-Prüm : Seit 100 Tagen im Einsatz gegen Corona

Läuft: Nun ist der Bitburger Corona-Drive-In auch Teststelle des Landes für Wiedereinreisende.

Bitburg Das DRK Bitburg-Prüm hat am Dienstag den 1000. Reiserückkehrer auf Corona getestet – dabei ist die Landesstelle für Wiedereinreisende erst seit einer Woche in Betrieb. Die Sichtungsstelle des Eifelkreises gibt es nun seit genau 100 Tagen.

Auf ein Mal musste alles ganz schnell gehen. Im Eifelkreis gab es Mitte März gerade die ersten 20 bestätigten Corona-Fälle. Für den Landrat zeichnete sich ab, dass es dabei wohl nicht bleiben wird. Er wollte handeln. Aber was ist möglich? Krisensitzung mit dem DRK-Kreisverband. Und die hatten eine Idee.

Ein Corona-Drive-In für Bitburg. „Wir wollten keine Ärzte aus Praxen abziehen“, sagt DRK-Kreisbereitschaftsleiter Torsten Meier. Die Rot-Kreuz-Mitarbeiter wiederum dürfen keine Diagnosen stellen. „Aber testen und beraten geht“, sagt Meier. Und genau das wurde dann Kern der Arbeit in der Corona-Sichtungsstelle, die die Rot-Kreuz-Mannschaft im Auftrag des Eifelkreises seit 100 Tagen betreibt.

Hinzu kommt: Seit Mittwoch vergangener Woche hat das Land Rheinland-Pfalz in der Wankelstraße in Bitburg auch eine Teststelle für Wiedereinreisende in Betrieb genommen. Eine Zahl, die deutlich macht, was sich dort seither abspielt: Am Dienstag wurde bereits der 1000. Reiserückkehrer getestet.

Es kommen aber nicht nur Urlauber, sondern auch Arbeiter, etwa aus Rumänien und Polen, weshalb der DRK-Kreisverband den Begriff Wiedereinreisende treffender findet. Die meisten, die sich im Bitburger Corona-Drive-In testen ließen, haben in Belgien, den Niederlanden, Österreich oder Spanien geurlaubt und leben im Eifelkreis.

Aber auch Rückkehrer aus den Nachbarkreisen, Nachbarländern und beispielsweise Städten Aachen, Mainz, Köln oder Wuppertal lassen sich in Bitburg testen. „Für die ist wichtig, dass sie ihre Ergebnisse nicht beim DRK des Eifelkreises bekommen, sondern von dem für ihren Wohnort zuständigen Gesundheitsamt“, sagt Meier. Das Telefon habe pausenlos geklingelt. „Aber wir können da nicht weiterhelfen.“

Hilfe gibt es vom DRK während der Corona-Pandemie nun schon seit 100 Tagen im Eifelkreis. Und das nicht zu knapp. Mehr als 12 090 ehrenamtliche Einsatzstunden hat die Mannschaft um Andrea Elsen, Frank Mayer und Torsten Meier seither absolviert. Insgesamt waren bisher 168 Helfer des DRK-Kreisverbands im Einsatz. „Das macht wirklich Freude, dass alle so zusammenhalten“, sagt Elsen und ihr Kollege Mayer ergänzt: „Ohne diese besondere Motivation geht so was nicht.“

Nach besonderen Erlebnissen im Corona-Drive-In befragt, lässt die Führungsriege die 100 Tage noch mal im Schnelldurchlauf Revue passieren und ist sich sofort einig, dass eine Erfahrung auf jeden Fall dazu gehört. „Die ganze Art und Weise, wie Kreis und DRK mit Unterstützung der kompletten Blaulicht-Familie es überhaupt geschafft haben, binnen von drei Tagen die Sichtungsstelle am Alten Gymnasium mit Zelten und Containern aus dem Boden zu stampfen, war schon Wahrsinn“, sagt Meier.

Es gab keine Vorlage für eine solche Teststelle. Es war die erste, ohne Ärzte betriebene in Rheinland-Pfalz. „Wir haben in Nachtschichten Fragebögen anhand von Kriterien des Robert-Koch-Instituts entwickelt“, sagt Meier. Eine Arbeit, die später beispielgebend sein sollte für weitere solcher Sichtungsstellen. Allein am ersten Tag wurden im Corona-Drive-In rund 200 Quarantäne-Bescheinigungen ausgestellt. Für Elsen ein wichtiger Baustein, um mögliche Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen.

Es folgte Anfang April der Umzug in die ehemalige Commissary an der Wankelstraße. Endlich ein richtiges Zuhause mit Lagerkapazitäten. „Wie wir von Firmen unterstützt wurden, die Kräne oder Container zur Verfügung gestellt haben, aber auch von Privatleuten, die uns mal mit einem Kuchen überrascht haben, hat uns beeindruckt“, sagt Elsen.

Wenig später wurden Masken, Desinfektionsmittel, Schutzanzüge und Handschuhe knapp – überall, aber nicht beim Roten Kreuz in der Eifel. „Wir haben Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen auch über die Region hinaus beliefert“, sagt Meier und erzählt, wie man sich „eigene Handelswege über Kooperationspartner und Scouts in China“ erschlossen habe. Und zwar frühzeitg.

So konnte das DRK in einer Zeit, als es auf dem freien Markt Masken nur noch für zehn und mehr Euro gab, eigene für 2,80 Euro verkaufen. Verdient haben sie daran nichts. „Das ist nicht unsere Aufgabe.“ Sich gekümmert haben sie schon.

Es wurde ein Lager eingerichtet. Wichtig war auch, dass die Bitburger Brauerei insgesamt 6000 Liter Flächen- und Handdesinfektionsmittel aus eigener Herstellung geliefert hat. Für alles andere brauchte das DRK seine Kooperationspartner. Und zwar häufig, wie Meier sagt: „Wir haben keine ganzen Flieger gechartert, wo man riskiert hätte, dass sie für ein Bestechungsgeld einfach umverladen werden und nie den richtigen Empfänger erreichen.“ Die Strategie: alle zwei, drei Tage wurden kleinere Margen geordert.

Dafür musste im Hintergrund ein tragfähiges Netz geknüpft werden. Und es brauchte Leute, die Preise checken. „Das war ja bei Latex-Handschuhen und Masken teils wie an der Börse mit ständig schwankenden Preisen“, sagt Meier.

Nächste Herausforderung waren die Massentests, die das DRK für den Eifelkreis stemmte – in Altenheimen, in Orten entlang der Grenzorte zu Luxemburg bis hin zum öffentlichen Test-Aufruf in Folge des Corona-Ausbruchs beim einem Prümer Imbiss. Allein 423 Menschen kamen deshalb zum Abstrich. Glücklicherweise blieb es bei wenigen Infizierten.