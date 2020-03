Kampf gegen Corona-Ausbreitung : Test-Drive-In macht in Bleialf Halt

Test-Drive-In macht in Bleialf Halt

Bleialf Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) des Kreisverbandes Bitburg-Prüm hat einen mobilen Corona-Drive-In am Sonntag in Bleialf installiert.

Vor Ort ist auch Aloysius Söhngen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Prüm und erster Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Prüm. „Wir haben uns dazu entschlossen, die Corona-Drive-In-Stationen in den vergangenen Tagen in Körperich, Daleiden und Bleialf zu installieren, weil es in diesen Bereichen nur wenige Arztpraxen gibt“, sagt Söhngen. Foto: Vladi Nowakowaski