Bitburg-Prüm Der zunehmende Ärztemangel im ländlichen Raum macht vielen Menschen Sorge. Um Lösungen zu finden, arbeitet das DRK im Eifelkreis jetzt an einer Machbarkeitsstudie.

Seine Aufgabe ist es, zunächst eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie viel Ärzte gibt es, wie viele werden in den kommenden Jahren ihre Praxis aufgeben und ähnliche Daten? Welche anderen Akteure gibt es im Gesundheitswesen wie Rettungsdienste oder Gemeindeschwester plus? Hilfreich sei dabei die Kreisverwaltung, die das DRK mit einigen Zahlen versorgt.

Im zweiten Schritt will Alexander Kewes schauen, welche Konzepte im Gesundheitswesen schon in Deutschland angewendet werden, um die medizinische Versorgung im ländlichen Raum zu gewährleisten.

Gesundheitsserie des Volksfreunds : Ärzte fehlen, Kliniken in Not: Die Zukunft medizinischer Versorgung

In einem weiteren Schritt werde dann geprüft, ob eines dieser Konzepte umsetzbar ist. „Ist es finanzierbar, wie sind die rechtlichen Rahmenbedigungen?“, erläutert Hoffmann die Fragen, die sich dann stellen. „Wir möchten, dass die Menschen möglichst lang in ihren Orten leben können“, so Hoffmann weiter.

Derzeit sei man noch bei der Bestandsaufnahme, erläutert Kewes. 71 Prozent der Fachärzte und 45 Prozent der Hausärzte würden laut gegenwärtigem Wissensstand bis zum Jahr 2023 aufhören. Deshalb gelte es jetzt zu prüfen, wie die verschiedenen Akteure des Gesundheitswesens besser vernetzt werden können. „Die Grenzen dürfen nicht so starr sein“, sagt Rainer Hoffmann. Man brauche Bausteine, die vermitteln. Die knapper werdenden Ressourcen sollten bedarfsgerechter eingesetzt werden. So sei es beispielsweise denkbar, dass eine Arzthelferin Hausbesuche macht, um Patienten zu versorgen, wenn die Anwesenheit eines Arztes nicht zwingend erforderlich ist.

Auch bei der zentralen Rettungsnummer halten Hoffmann und Kewes es für möglich, dass es nur noch eine Leitstelle gibt, die alle Anrufe entgegennimmt und dann die richtige Versorgung einleitet. Heute sei es oft so, dass viele Menschen die 112 für den Notdienst rufen, wenn sie eigentlich den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116 oder 117 benötigten, weil sie nicht lebensbedrohlich krank sind. So würde der Rettungsdienst oft Aufgaben übernehmen, die so nicht nötig wären. In einem der nächsten Schritte ist ein runder Tisch geplant mit Vertretern der Kommunen, der Ärzte, Rettungsdienste und allen, die mit dem Thema medizinische Versorgung zu tun haben.