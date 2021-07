Secondhand : Neuer DRK-Kleiderladen mit Beratung: Mehr als nur Kleidung kaufen

Bitburg Größer und schöner soll der neue DRK-Kleiderladen werden. Nachdem das alte Geschäft für einen Monat geschlossen war, können die Kunden ab Montag, 5. Juli, in der Mötscher Straße 15 einkaufen. Und nicht nur die Kunden sollen von dem Angebot profitieren.

Die Zeit in dem alten Geschäft sei vor allem während der Corona-Beschränkungen schwierig gewesen, sagt Ulrike Haab. Wegen der kleinen Ladenfläche konnten nur wenige Kunden ins Geschäft. „Die Menschen haben aber sehr diszipliniert gewartet“, sagt Irmina Klassen. Dieses Problem wird es in diesem Maße hoffentlich nicht mehr geben, denn das Geschäft in der Mötscher Straße ist fünf mal so groß, wie das vorherige. Es ist der dritte Umzug. Zunächst war der Kleiderladen an die Tafel angegleidert in einem kleinen Raum, dann später an der Ecke Hauptstraße/Dauner Straße.